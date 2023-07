SanSaPalooza 2023

Sansa Palooza 2023 – 11° Edizione

“SanSaPalooza vuol dire festa. SanSaPalooza vuol dire musica. SanSaPalooza vuol dire idee. SanSaPalooza vuol dire divertimento.”

La Consulta Giovani, in collaborazione con la Proloco VivaCittà e con il patrocinio del Comune di San Salvatore Monferrato e della Provincia di Alessandria, vi dà il benvenuto all’undicesima edizione del SanSaPalooza.

Troverete due palchi, 5 band, 4 dj, street food ampliato, via degli artisti, mostre, giostre e molto altro ancora che vi sveleremo strada facendo.

I palchi

MAIN STAGE

19.30 – Dj Set by Duert

22.00 – El V and The GardenHouse

23.15 – Babil On Suite

00.30 – Dj Set by Matteogk_ & Danix

SECOND STAGE

H. 20:00 – Asya

H. 20:45 – Sahara

H. 21:45 – Dalya

H. 22.30 – Dj Set by Cris Outta Kali Bandulu

Le vie durante il SanSaPalooza

VIA DEGLI ARTISTI: Mostreranno illustrazioni, dipinti, fotografie e opere grafiche immerse. Le opere degli artisti saranno esposte durante tutta la durata della festa.

VIA DEL DOMANI: Una strada dedicata a diverse associazioni a cui loro sono profondamente legati, perché credono che siano fondamentali per un futuro migliore. Per conoscerle, dovranno partecipare alla festa!

GIOSTRE PALOOZA: Ci saranno diverse giostre, più di una, con premi in palio e un’unica caratteristica comune: sono realizzate utilizzando materiali riciclati. E molte novità li attendono in merito, possono fidarsi…

MONFERRATO BASKET ZONE: Verrà allestita un’area dedicata a tutti i giovani aspiranti cestisti. Loro possono partecipare e hanno la possibilità di vincere: basta fare canestro!

MONFERRATO CALCIO ZONE: Oltre al basket, c’è anche il calcio. In collaborazione con la società sportiva “U.S.D. MONFERRATO 1958”, loro troveranno una giostra dedicata ai talentuosi calciatori. È semplice: tirano e se fanno gol, vincono.

AREA BENESSERE: Una delle novità del 2023 sarà un’area benessere allestita al Parco Torre, dove loro potranno partecipare a una speciale lezione di Yoga rigenerante e rilassante, dalle 17:00 alle 18:00. La lezione sarà guidata da Alexa Ranaldo, insegnante di Hatha Yoga, accompagnata da Luca Civitillo, chitarrista: il movimento dello Yoga si fonde con un viaggio sonoro. Che loro siano Yogini esperte o principianti, possono portare il loro tappetino e unirsi a noi per praticare insieme alla Torre (la prenotazione NON è obbligatoria)!

San Salvatore Monferrato (AL)

Info: [email protected]