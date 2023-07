Successo al Golf Club Margara per la tappa alessandrina della 32° edizione di ACI Golf

Si è disputata sabato 8 luglio, presso il Golf Club Margara a Fubine (AL), la

24ª gara di selezione del 32° Campionato Italiano di golf dei Soci ACI.

Il campionato

Nelle passate 31 edizioni portò 100.000 iscritti a fronteggiarsi sui campi più rappresentativi d’Italia, ha riscosso successo anche nella graditissima tappa alessandrina, cui hanno preso parte una quarantina di golfisti non professionisti.

La fase finale

Al termine del campionato 2023, immancabile la finale che si svolgerà in Sardegna, dal 24 al 30 settembre, presso il Golf Club Is Molas. ACI Golf organizzerà 2 distinte finali: dal 24 al 26 settembre “Finale dei Lordi” per i vincitori del primo lordo nelle gare di selezione; dal 26 al 30 settembre “Finale dei Netti” per tutti i giocatori che hanno partecipato alle gare di selezione.

Le parole

“Il circuito dell’Automobile Club d’Italia, ormai riconosciuto come uno dei più importanti e prestigiosi del panorama golfistico amatoriale italiano – ha dichiarato il presidente dell’ACI Alessandria, dr. Carlo Lastrucci – quest’anno conta 36 gare di selezione, distribuite su tutto il territorio nazionale, che confermano la passione dei nostri associati per questa disciplina che, anche grazie ad uno spirito di condivisione per i valori dello sport e dello stare insieme all’aperto, non perde mai attrattiva”.

“Lealtà, onestà, cortesia, autodisciplina, moralità e rispetto per gli altri sono i valori fondanti del golf, valori che sempre di più al giorno d’oggi risultano diventare essenziali e che ACI, insieme ad altre istituzioni, promuove attraverso attività sportive e attività di formazione che prevedono l’educazione ad una mobilità sostenibile, etica, attenta al prossimo – ha spiegato il direttore ACI Alessandria, dr. Umberto Rossi, dopo la premiazione.

Info

Classifica vincitori Soci ACI e classifica generale sul sito: https://acigolf.it