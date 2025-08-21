Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

Quartiere Cristo: sabato 23 agosto arriva la prima 'Festa della Birra'

Il Quartiere Cristo si prepara alla sua prima edizione della Festa della Birra. Sabato 23 agosto, nell’ampia area verde di Via Campi (zona Scuola Morbelli) si terrà l’evento condiviso con le diverse attività commerciali. Sul palco il dj Angelino, alle 21 il concerto di IVAN CATTANEO. alle 22 gli ASILO REPUBLIC (con un Tributo a Vasco Rossi).

Dalle 18 si potrà cenare con lo street food con oltre 15 stand gastronomici con varie specialità: birra, agnolotti, grigliate, panini, dolciumi e molto altro.  Uno spazio sarà riservato ai bambini con i gonfiabili, mentre sarà attiva anche la palestra all’aperto inaugurata qualche anno fa, molto frequentata da chi pratica sport. e giochi per bambini. Le associazioni del Quartiere intendono valorizzare quest’area, un polmone verde importante che, a breve, vedrà l’installazione di telecamere nell’ambito del progetto “Adotta una telecamera” promossa dal Comune e sostenuta, economicamente, dalle Aziende del Quartiere. L’evento è promossa dall’Associazione Attività e Commercio Quartiere Cristo con l’Associazione Alessandria Sud, la Pro Loco Lisòndria 1168 aps

