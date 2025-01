Quartiere Cristo in fermento, tra Pro Loco, commercio, moto e carnevale

Nei prossimi giorni ci sarà l’incontro con Amag richiesto dall’Associazione dei Commercianti e associazione Alessandria Sud, per i lavori che dovranno partire in corso Acqui. Un incontro pubblico con la partecipazione di commercianti, associazioni e cittadini per valutare insieme un crono-programma di lavori su tempi e modalità.

Sempre a gennaio saranno costituiti la Pro loco e il Moto Club, a cui tutti i cittadini possono partecipare, già diverse le adesioni che sono pervenute via email : [email protected]

Si terrà giovedi 27 febbraio l’elezione per il rinnovo delle cariche e del presidente dell’Associazione Attività e Commercio Quartiere Cristo. Possono votare tutti i soci in regola con la quota. I tesserati sono invitati presso la sede di Via Parri 8 in prima convocazione alle 18 e seconda convocazione alle 21.

Il Presidente uscente Enzo Cirimele con il consiglio direttivo illustrerà la relazione di 2 anni di impegno sul territorio con importanti successi. Saranno votati i bilanci consuntivo 2024 e di previsione 2025 con la programmazione. Al termine sarà votato il nuovo consiglio. Come da statuto tutti gli iscritti possono inviare la propria candidatura via email : [email protected] o tramite whats 370-1128366 entro le ore 17 del 27 febbraio 2025.

CARNEVALE AL CRISTO – Domenica 23 febbraio in piazza Ceriana, è previsto un grande evento ricco di sorprese e maschere con ospiti importanti. Il carnevale giunge alla sua 19a edizione.

Veduta aerea del quartiere ‘Cristo’