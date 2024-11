Quartiere Cristo, da dicembre ‘Svuota la cantina’ alla palestra Don Bosco

Un progetto in grande per presente e futuro, un’opportunità unica per scambiare o cedere oggetti usati, promuovendo il riciclo e la sostenibilità. L’avvio a dicembre, sabato 7 (orario 8-13), con l’edizione natalizia al chiuso presso la Palestra Don Bosco (corso Acqui 398) dove funzionerà il servizio bar. Saranno disponibili diversi spazi per gli espositori che possono già prenotare l’edizione “SVUOTA LA CANTINA Edizione Straordinaria NATALIZIA”: telefono 370-1128366; e-mail [email protected]

Il progetto SVUOTA LA CANTINA, ideato dall’Associazione PI GRECO e Daniela Ghetti, con il supporto dell’associazione Alessandria Sud, sta preparando una nuova edizione più ricca in programma un sabato al mese dalle 8 alle 13. Hobbisti, espositori, stand vari, un mercatino a 360 gradi:, si punta a portare almeno 40 espositori. Una nuova edizione per condividere una giornata, passeggiare e incontrare persone come se ci si trovasse in un antico mercato, liberarsi di tutto ciò che è vecchio, inutilizzato e che si accumula nelle nostre case.

SVUOTA LA CANTINA – Quartiere Cristo alla palestra Don Bosco a dicembre ’24, gennaio e febbraio ’25, novembre e dicembre ’25. Presso il Centro Dea di via Maria Bensi da marzo ’25 ad ottobre ’25.