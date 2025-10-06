Palatium Vetus: una settimana di eventi con il festival “È Cultura”, dall’11 al 18 ottobre

Da sabato 11 a sabato 18 ottobre, il festival È CULTURA ritorna a Palatium Vetus con un ricco programma di eventi che spazieranno dal cinema alla musica, dalla danza al teatro, dalla pittura al giornalismo. La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha aderito anche quest’anno all’iniziativa, giunta alla 3^ edizione, promossa a livello nazionale da ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa) e da ABI (Associazione Bancaria Italiana).

Gli eventi sono tutti gratuiti e si svolgeranno a Palatium Vetus (piazza della Libertà 28), sia nel cortile interno sia nella sala Broletto. È obbligatoria la prenotazione al seguente indirizzo: [email protected]

Il presidente della Fondazione CRAL,

notaio Luciano Mariano

LE PAROLE – Così il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, notaio Luciano Mariano: “Anche quest’anno la Fondazione ha messo a disposizione fondi ed energie per valorizzare la cultura nelle sue molteplici forme, investendo nella crescita culturale del territorio di riferimento e rafforzando i rapporti con la comunità locale. Palatium Vetus diventerà un palcoscenico a cielo aperto e ospiterà 15 appuntamenti di alto livello che sapranno sicuramente incontrare il gusto del numeroso pubblico. Sottolineo la presenza di un personaggio di livello internazionale, la giornalista Giovanna Botteri, che sarà ospite del “Premio giornalistico Franco Marchiaro” con il suo prezioso bagaglio di esperienze professionali e ringrazio, fin d’ora, tutti coloro che hanno collaborato per rendere indimenticabile anche questa edizione”.

VIDEO INTERVISTA – https://we.tl/t-7OebaU3mRv?utm_campaign=TRN_TDL_09&utm_source=sendgrid&utm_medium=email&trk=TRN_TDL_09

GLI EVENTI – SABATO 11 ottobre alle ore 18, nella sala del Broletto di Palatium Vetus, nell’ambito della rassegna “Ottobre alessandrino”, ci sarà “Ho ri-fatto Splash. Incontro con Maurizio Nichetti”; alle ore 21, nel cortile interno, il “Gran Gala della Lirica 2025” a cura di Lyricum APS.

DOMENICA 12 ottobre alle ore 15.30 “Musica in cortile”, con l’istituto comprensivo “Paolo e Rita Borsellino”, l’istituto “Soliva” e l’istituto comprensivo “Anna D’Alencon”, con la “Beggar’s Farm” di Franco Taulino; alle ore 21 lo spettacolo teatrale “Quando dico che ti amo”, con Massimo Bagliani, accompagnato dall’ensemble musicale dell’“Associazione Parole e Musica”. ​

LUNEDI’ 13 ottobre alle ore 16, premiazione dell’XI Premio Giornalistico Nazionale “Franco Marchiaro”. Ospite d’onore Giovanna Botteri.

MARTEDI’ 14 ottobre alle ore 18, “Passi che parlano”, momento di danza terapia con i ragazzi dell’Associazione Centro Down Alessandria ODV, coordinati da Peter Larsen e Chiara Volpini; alle ore 21 concerto del violinista Giovanni Angeleri – Premio Paganini 1997 – a cura dell’Associazione Musicale Ondasonora.

MERCOLEDI’ 15 ottobre alle ore 18, lo Stabilimento delle Arti presenta lo spettacolo di danza “Le quattro stagioni – Vignale in Danza”; alle ore 20.30 gli Amici del Jazz di Valenza propongono “Viaggio nella Black Music” con Sara Zaccarelli e Alberto Marsico.

GIOVEDI’ 16 ottobre alle ore 18, il Comitato Permanente del Concorso Internazionale di Chitarra Classica “Michele Pittaluga” introduce il duo chitarristico Gian Marco Ciampa e Pietro Locatto; alle ore 21 “Le Voci della Pietra”, la performance del Collettivo Teatrale di Casale Monferrato – Fondazione Ecomuseo della Pietra da Cantoni.

VENERDI’ 17 ottobre alle ore 18, appuntamento con Associazione Pantheon ETS per “I grandi Bis” con il duo Bianchi e Demicheli (violino e pianoforte); alle ore 21 “POPoff” della Compagnia Lost Movement – Radic’Arte APS, uno spettacolo di danza su ritmi di pizzica e taranta.

SABATO 18 ottobre alle ore 18 Performance corale di Vivalcoro APS “Dimmi fanciulla da me tanto amata…”: canzoni e romanze tra Mozart, Brahms e un pizzico di Napoli; alle ore 21 “Branduardi e dintorni” con la Beggar’s Farm di Franco Taulino – Progetto Musica Associazione Culturale.

Il cortile coperto di Palatium Vetus

LE MOSTRE – Parallelamente al Festival, le sale d’arte di Palatium Vetus ospiteranno la mostra “Il Moncalvo e la sua bottega. Movimento e sentimento nella Controriforma” e la mostra collaterale “Alessandria Devota. Memoria degli 850 anni d’istituzione della Diocesi”, dedicata ai tesori della Diocesi di Alessandria, che verrà inaugurata mercoledì 8 ottobre alle 15.30.