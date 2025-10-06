Vinitaly.USA, il ministro Lollobrigida: “Spazi di crescita enormi”

CHICAGO (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Vinitaly.USA è una sfida che abbiamo sostenuto perché entrare nel mercato americano, dando una vetrina di quello che sappiamo fare, permettendo all’interno di questa vetrina di avere meeting, momenti di incontro, di approfondimento, dà conoscenza ulteriore ad un mercato che abbiamo permeato in maniera importante. Ci sono spazi di crescita enormi”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, che ha inaugurato la seconda edizione di Vinitaly.USA al Navy Pier di Chicago con oltre 250 espositori tra aziende, consorzi e collettive regionali impegnate nei b2b con più di 1.500 compratori. Vinitaly.USA è organizzato da Veronafiere-Vinitaly con ITA – Italian Trade Agency, Fiere Italiane e la Camera di Commercio italiana americana del Midwest-Chicago.

video e intervista di Stefano Vaccara

