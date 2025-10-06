Economia IN EVIDENZA Video

Vinitaly.USA, il ministro Lollobrigida: “Spazi di crescita enormi”

Di

Ott 6, 2025
CHICAGO (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Vinitaly.USA è una sfida che abbiamo sostenuto perché entrare nel mercato americano, dando una vetrina di quello che sappiamo fare, permettendo all’interno di questa vetrina di avere meeting, momenti di incontro, di approfondimento, dà conoscenza ulteriore ad un mercato che abbiamo permeato in maniera importante. Ci sono spazi di crescita enormi”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, che ha inaugurato la seconda edizione di Vinitaly.USA al Navy Pier di Chicago con oltre 250 espositori tra aziende, consorzi e collettive regionali impegnate nei b2b con più di 1.500 compratori. Vinitaly.USA è organizzato da Veronafiere-Vinitaly con ITA – Italian Trade Agency, Fiere Italiane e la Camera di Commercio italiana americana del Midwest-Chicago.
xo9/mgg/gtr (video e intervista di Stefano Vaccara)

Di

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Confagricoltura presenta il ‘Food&Science Festival Lab’, ospite ad Alessandria

Ott 6, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Video

Napoli: traffico illegale di rifiuti con la Turchia, 1 arresto

Ott 6, 2025
Attualità Cronaca Video

Prato: maxi-frode su importazione di auto, anche Ferrari e Porsche

Ott 6, 2025

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Confagricoltura presenta il ‘Food&Science Festival Lab’, ospite ad Alessandria

Ott 6, 2025 Raimondo Bovone
Economia IN EVIDENZA Video

Vinitaly.USA, il ministro Lollobrigida: “Spazi di crescita enormi”

Ott 6, 2025
Attualità Cronaca Video

Napoli: traffico illegale di rifiuti con la Turchia, 1 arresto

Ott 6, 2025
Attualità Cronaca Video

Prato: maxi-frode su importazione di auto, anche Ferrari e Porsche

Ott 6, 2025