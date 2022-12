Nel weekend il Mercatino di Natale di Domodossola con le bancarelle dal tettuccio rosso

La magia del Natale torna una settimana prima della festa vicino al confine tra Italia e Svizzera: il Mercatino di Natale di Domodossola è in programma fra sabato 17 e domenica 18 dicembre 2022.

I Mercatini di Natale di Domodossola sono particolarmente apprezzati per la suggestiva atmosfera in cui si svolgono: il centro storico di Domodossola, noto anche come Borgo della Cultura, vanta un antico fascino medievale e si sviluppa tra romantiche piazze e viuzze, su cui si affacciano magnifici edifici storici.

In questa incantevole cornice, addobbata a festa per l’occasione e illuminata con eleganza, 160 bancarelle dal tettuccio rosso costellano vie e piazze proponendo articoli pregiati e di alta qualità con proposte per tutti i gusti che vanno dall’hobbistica, all’artigianato fino ai prodotti enogastronomici d’eccellenza.

Il grande albero di Natale, il punto ristoro, le animazioni e l’intrattenimento musicale rendono l’atmosfera ancor più festosa e suggestiva.