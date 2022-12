Previsioni del tempo

Le previsioni per oggi Venerdì 16 dicembre vedrà cieli irregolarmente nuvolosi nella prima parte della giornata, con nubi più compatte sui rilievi alpini. Maggiori schiarite durante il pomeriggio con possibili banchi di nebbia o foschie nelle basse pianure.

Ventilazione generalmente debole o moderata da sud ovest sulle Alpi, leggere condizioni di föhn in Valle Ossola. Temperature in leggero aumento, ma possibili minime negative laddove ci sarà neve al suolo.

La giornata di Sabato 17 sarà generalmente soleggiato o poco nuvoloso con copertura in aumento nel pomeriggio, foschie e banchi di nebbia in pianura nelle ore più fresche. Temperature stazionarie, in calo le minime che saranno comprese tra i -2/-3º localmente meno nelle vallate interne.

Nella giornata di Domenica 18 non ci saranno grosse variazioni, avremo cieli prevalentemente soleggiati un po’ ovunque con il possibile passaggio di corpi nuvolosi ma senza precipitazioni, ventilazione moderata occidentale sulle Alpi, assenti o deboli altrove.

Nei giorni seguenti il tempo rimarrà piuttosto variabile, con temperature in generale aumento e stagione invernale che si prenderà una “pausa”. Vedremo poi se dopo il periodo natalizio ci saranno altre novità in merito.

Manuel Atzori