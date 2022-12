Dalla Regione Piemonte oltre 1,3 milioni € al Comune di Fubine per il nuovo parco sportivo

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il sindaco di Fubine Monferrato Lino Pettazzi hanno firmato l’accordo di programma che assegna al Comune di Fubine un contributo di 1.350.000 euro per la realizzazione del 2° lotto del nuovo parco sportivo comunale, mediante la costruzione di una palestra e la sistemazione esterna. Il valore di questo intervento è di 1,5 milioni e il Comune interverrà con un co-finanziamento di 150.000 euro. Presente alla firma anche il presidente della Provincia di Alessandria Enrico Bussalino.

Le parole

“Si tratta di un intervento di estrema rilevanza per Fubine e la zona circostante – ha dichiarato il presidente Cirio – e sono felice di sostenerlo proprio in questo anno in cui il Piemonte è Regione europea dello Sport. L’attività motoria è fondamentale per la socialità e per il benessere psico-fisico di ognuno di noi. Ogni euro che investiamo oggi nello sport lo risparmieremo domani in sanità”.

“Ringrazio il presidente Cirio e tutta la Giunta regionale – ha commentato il sindaco Pettazzi – perché ci viene data la possibilità di effettuare nuovi investimenti che permetteranno ai ragazzi delle scuole di Fubine e dei paesi limitrofi di fare sport”.