Nel giorno di San Baudolino, 10 novembre, il Duomo di Alessandria apre la Porta Santa

Sarà un evento straordinario. Uno di quegli eventi irripetibili per una serie di coincidenze di date, di ricorrenze e di eventi. Domenica 10 novembre si festeggia San Baudolino, patrono di Alessandria, e succede nel compleanno della diocesi della città, fondata 850 anni fa. Ma non basta: una speciale ‘Dispensa Papale’, arrivata per l’occasione, concede alla Cattedrale di Alessandria l’apertura della Porta Santa, evento rarissimo al di fuori delle basiliche romane, per la straordinaria ricorrenza dell’Anno Santo 2025 che coincide con gli 850 anni della diocesi.

La Porta Santa della Cattedrale è quella su via Parma, sempre chiusa e sigillata. L’apertura avverrà dopo la breve processione che partirà da piazza della Libertà alle 15.30 e sarà effettuata dal vescovo mons. Guido Gallese, che subito dopo, all’interno della chiesa, concelebrerà la Santa Messa con il card. Giuseppe Versaldi, già vescovo della città. Coloro che passeranno sotto la Porta Santa del Duomo di Alessandria, che resterà aperta per tutta la durata del Giubileo 2025 (24 dicembre ’24 – 6 gennaio ’26) godranno dell’indulgenza plenaria, cioè il perdono dei peccati. Per l’occasione, fin da venerdì 8 novembre, la zona sarà interdetta al traffico e al parcheggio.

Il Duomo di Alessandria