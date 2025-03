Nave Vespucci, il ministro Crosetto: “Il tour mondiale ha raccontato l’Italia al mondo”

ROMA (ITALPRESS) – “Con entusiasmo 30 Paesi in 5 continenti hanno accolto la Nave Vespucci. Circa mezzo milione di persone sono salite a bordo, scoprendo la storia, la cultura e le tradizioni del nostro Paese. In ognuno dei 35 porti toccati abbiamo dimostrato che l’Italia è accoglienza, rispetto, amicizia tra popoli. Il Tour Mondiale ha raccontato l’Italia al mondo, confermando la nostra Nazione quale modello di umanità e relazioni basate sul rispetto reciproco. Ora, con il Tour Mediterraneo, vogliamo raccontare il mondo all’Italia, rendendo ogni tappa momento di confronto, crescita e condivisione. Oggi, a Trieste, anche la prima tappa di una nuova avventura che si apre con il ‘Villaggio IN Italia’, per portare emozioni, storie e immagini di questa straordinaria impresa”. Lo ha affermato il ministro Guido Crosetto in occasione del rientro della Nave Vespucci della Marina Militare in Italia dopo il suo tour nel mondo.

