‘Natale in Fondazione’, mostra inedita di litografie di Pietro Morando

‘Natale in Fondazione” si arricchisce di una mostra di opere del pittore alessandrino Pietro Morando esposte, in uno spazio raccolto, nella sezione del Broletto dedicata alle rassegne temporanee a corollario delle numerose iniziative ideate dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria in occasione delle prossime festività. L’esposizione natalizia è di poche ma significative opere che attraversano i momenti fondamentali della vita dell’artista, dalla giovinezza alla maturità, nonostante non sia sempre possibile collocarle cronologicamente in quanto non riportano datazioni precise.

Le raffigurazioni della Famiglia, della Strada o dei lavoratori come il Seminatore, colgono i temi della vita sociale e contadina a lui cari e le opere realizzate con la tecnica dell’incisione litografica sanno imprimere una forza, a tratti anche caricaturale, alle immagini rappresentate. Interessante è la litografia intitolata il Presepe che dà una dimostrazione della sua originale interpretazione del pensiero riguardante la fede cristiana, decisamente fuori dagli schemi, e le ceramiche che, con la visione di una merenda sotto l’albero o con la carrozza che attraversa le vie della città, restituiscono un’immagine della vita quotidiana e serena.

Le litografie, che fanno parte di una recente donazione della famiglia Fossati–Raschio, rappresentano motivo di grande interesse culturale in quanto sono assolutamente inedite e vengono esposte per la prima volta al pubblico. La rassegna affianca la mostra dei “Presepi d’autore”, visitabile nel cortile di Palatium Vetus che è stato completamente illuminato sia internamente che esternamente da centinaia di luci a led e completa l’allestimento dei lavori più importanti di Pietro Morando – il Mercato del Bestiame, i Platani di Napoleone sul Ponte Bormida e il Viandante – ospitati nella Quadreria di Palatium Vetus.

​La mostra temporanea delle opere di Pietro Morando sarà aperta al pubblico fino alla fine di gennaio 2025; “Natale in Fondazione” si potrà ammirare tutti i giorni, fino al 22 dicembre prossimo; la mostra fotografica “Roberto Cotroneo. Nel teatro dell’arte” fino al 12 gennaio 2025.

ORARI – L’esposizione collaterale di opere di Pietro Morando, la mostra dei “presepi d’autore”, la Quadreria e la ghiacciaia si potranno visitare anche nei giorni feriali, 8.15/13.30 e 14.30/19.30, il sabato 9-13 e 15-19.30, la domenica 9-13 e 15-19.



Nel Teatro dell’Arte i seguenti orari: 9-13 e 15-19.30 il sabato, 9–13 e 15-19 la domenica.

Visite guidate gratuite su prenotazione.

Per informazioni: https://www.fondazionecralessandria.it/– [email protected]