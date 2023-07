Musica: un’estate di…concerti

Il mese di luglio è quasi giunto al termine e, mai come quest’anno dopo la pandemia, si respira di nuovo quella piena, assoluta e spensierata libertà che consente di vivere pienamente anche l’estate.

Ed estate vuol dire anche…concerti! Quanto è bello potersi ritrovare in compagnia a cantare e ballare le canzoni che più si amano?

Il calendario dei live della stagione è ancora ricchissimo. I big della musica italiana (e non solo) stanno regalando un’estate di emozioni live in tutta Italia portando migliaia di fan nelle piazze, negli stadi e negli anfiteatri. Fino a settembre inoltrato più di 40 interpreti saranno impegnati nelle loro tournée estive che toccheranno oltre 100 città italiane, da Nord a Sud isole comprese. Come location “predilette” ritroviamo sicuramente gli stadi e i palazzetti delle grandi città come Roma, Milano, Torino, Napoli, Palermo, Firenze.

I più attesi

Dai Coldplay ad Harry Styles fino ai rapper del momento, passando per le esibizioni delle star della scena italiana e rock mondiale: insomma, ce n’è per tutti i gusti!

Molti importanti artisti quest’anno stanno vivendo il loro 1° tour negli stati italiani: è il caso, per esempio, dei Pinguini Tattici Nucleari che con 10 date negli stadi certificano ormai il loro ‘status’ nella musica italiana.

Marco Mengoni che, dopo l’immenso successo dei due show del “Marco negli Stadi” a Milano e Roma dello scorso anno, il ritorno a ottobre nei principali palazzetti d’Italia con “Mengoni Live 2022”, e la vittoria del Festival di Sanremo con la canzone “Due Vite”, ha annunciato un nuovo tour negli stati di tutta Italia che è stato un vero e proprio successo, trionfando poi al Circo Massimo di Roma nella data finale. Anche Tiziano Ferro, per festeggiare i 20 anni di carriera, è tornato a esibirsi dal vivo nel “TZN 2023”, il nuovo fantastico tour negli stadi italiani, durante il quale ha presentato il suo nuovo progetto discografico insieme a tutti i suoi più grandi successi.

Ancora, BLANCO (Riccardo Fabbriconi), che all’età di 20 anni è già una delle promesse della musica italiana. Dopo un’ascesa rapidissima con la vittoria a Sanremo (“Brividi” con Mahmood), è approdato negli stadi di Roma e Milano con il suo ultimo lavoro, l’album “Innamorato”, pubblicato ad aprile del 2023 e anticipato dal singolo “L’Isola delle Rose”. L’album contiene 12 tracce inedite tra cui la “chicca” è senz’altro il brano “Un Briciolo di Allegria”, in collaborazione con Mina.

E ancora abbiamo Ultimo, soprannominato ormai principe degli stadi dopo 23 esibizioni, prepara il 2024 in cui calcherà i palchi di Napoli, Torino, Roma, Messina e Padova con “Ultimo Stadi 2024 – La Favola Continua”. Quest’anno Niccolò Moriconi ha chiuso la sua estate live con sei date (Lignano, 3 show a Roma e 2 a Milano) e 342.532 spettatori, naturale proseguimento del tour “Ultimo Stadi 2022” in cui ha superato il tetto dei 600.000 biglietti per 15 date.

Ma i nomi sono potenzialmente infiniti: I Måneskin, Guè, Lazza, Ligabue che dopo il grande successo di “30 ANNI IN UN GIORNO” alla RCF Arena di Campovolo e delle 7 date’ sold out’ all’Arena di Verona, è tornato in tour nell’estate del 2023 con due imperdibili date a Milano e a Roma o ancora Max Pezzali, un performer eccezionale che sa come coinvolgere e intrattenere il pubblico di diverse età e generazioni che potrà riunirsi in un unico grande evento, Il Circo Max, il 2 settembre 2023 al Circo Massimo di Roma.

Dall’estero

E non mancano gli ospiti internazionali, dai The Lumineers ai KISS, i Depeche Mode e i One Republic.

Tra i più attesi sicuramente ritroviamo The Weekend a Milano il 26 e il 27 luglio, I Coldplay che hanno fatto emozionare e sognare il loro pubblico italiano come non mai (e che continueranno a farlo, con altre due date annunciate per luglio 2024) con le date di Napoli e Milano che sono state un vero e proprio spettacolo e che entrano di diritto nei maggiori eventi dell’estate 2023!

Infine, impossibile non menzionare Harry Styles: il Love on Tour è proseguito nel 2023 e si è concluso con un concerto a Reggio Emilia alla RCF Arena. Con migliaia di fan in coda, settimane prima nonostante il caldo, più di 100.000 spettatori. Superstar mondiale da miliardi di stream, vincitore di 3 Grammy, artista più ascoltato in radio in Italia nel 2022, Harry Styles ha regalato una serata indimenticabile.

Ludovica Italiano