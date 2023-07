Carcere Torino: litigio fra detenute, ferite poliziotte

Ancora un evento critico in prigione a Torino, ma questa volta nella sezione femminile del carcere “Lorusso-Cutugno”. Lo rende noto Vicente Santilli, segretario piemontese del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria: “Domenica, verso mezzogiorno, 2 detenute ristrette nella stessa cella, stavano litigando. Sono prontamente intervenute la Coordinatrice della Polizia Penitenziaria con alcune Agenti, aprendo la cella per poterle spostare, ma una delle due ha iniziato ad agitarsi. Dopo attimi di tensione, solo grazie alla scaltrezza e professionalità dei poliziotti in servizio è stato scongiurato il peggio, riportando la situazione alla calma ed in piena sicurezza, ma due Agenti sono rimaste contuse, una con un trauma al costato e un’altra con un dito rotto”.

Purtroppo siamo alle solite. Leggiamo di poliziotte ferite dopo il casino delle detenute. Non ha molto senso. Secondo me i danni dovrebbe subirli chi provoca e fa danni.

La denuncia del SAPPE

Donato Capece, segretario generale del SAPPE, esprime solidarietà alle poliziotte ferite ma denuncia che, nel carcere di Torino, purtroppo da diversi mesi si registrano episodi violenti: “Chiediamo al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria di rivedere al più presto la classificazione degli istituti, dividendo gli stessi, in àmbito regionale, in massima sicurezza, media sicurezza e custodia attenuata. Inoltre, è necessario chiudere in sezioni diverse i detenuti facinorosi e ridurre le ore di apertura al minimo previsto, fino a quando gli stessi non maturano la consapevolezza del rispetto delle regole“. Per questo, il leader del sindacato “auspica un celere intervento di questo Governo sulle criticità del sistema, partendo dalle continue aggressioni al personale di Polizia Penitenziaria, oramai all’ordine del giorno”.