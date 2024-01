Primo estratto dall’album “Salt Lake”. Un’esperienza sensoriale che fonde musica, paesaggio e immagini in un viaggio sonoro e visivo indimenticabile attraverso il deserto.



Videoclip: https://youtu.be/2Id77jaspN4

Il video cattura in modo magistrale l’atmosfera e l’essenza del brano, creando un’esperienza visiva coinvolgente ispirata alla trilogia del dollaro di Sergio Leone.

Tracklist album “Salt Lake”: Mata el Toro – Salt Rock – Al Chiringuito – The Last Ride – Take Off – El Puerto de Paride – Vanilla Tacos – Porto Pidocchio – 40 Days In The Salt Desert

Il brano

È tratto dall’album “Salt Lake”, vincitore del finanziamento di Nuove Produzioni discografiche 22-23, con il contributo di NuovoImaie e prodotto da Nadir Music.

Vede il prezioso featuring con Antonio Gramentieri, musicista e produttore italiano di fama internazionale conosciuto come Don Antonio (co-produttore anche di 2 brani dell’ultimo album di Vinicio Capossela),

Il lavoro di post produzione è stato realizzato da Federico Coderoni, sound engineer e film composer inserito nell’industria musicale di Berlino da molti anni.

Il tema di chitarra riverberata in lontananza evoca l’ampia distesa del deserto, mentre il basso e la batteria, con un ritmo ipnotico intriso di groove, rendono l’ambiente statico ma al contempo carico di tensione.

Le dinamiche del brano variano dall’atmosferico e contemplativo all’energico e coinvolgente, creando un viaggio sonoro che trascina l’ascoltatore attraverso paesaggi sonori diversi, proprio come un viaggio nel deserto.

La band

The Doge è composta da Stefano Bergamaschi (Chitarre, Tromba, Pianoforte), Gigi Magnozzi (Basso, Archi, Chitarre) e Lorenzo Bergamino (Batteria, Vibrafono, Pianoforte, Percussioni).

