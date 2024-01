Show di calcio al Moccagatta: Juve Next Gen-Pescara 4-3 è stato uno spettacolo per gli occhi

Grande spettacolo al ‘Moccagatta’ per la prima di ritorno del girone B: sette reti, grandi azioni, belle giocate, emozioni a non finire, occasioni da gol a ripetizione. La Juventus Next Gen ha vendicato l’1-3 dell’andata, mostrando altri interessanti talenti, dopo quelli approdati in A, con prospettive di grandi carriere.

In classifica i bianconeri di Brambilla sono usciti dalla zona playout, salendo a 22 punti (14° posto), mentre il Pescara di Zeman è rimasto a 32, scivolando da 4° a 5°.

Il tecnico boemo è stato buon profeta alla viglia della gara, la sua prima assoluta al Moccagatta di Alessandria: “Se non la pressiamo sempre, questa Juve ci asfalta perché ha molta più qualità di noi”.

E infatti ci sono state 2 partite: una di mezzora, con il Pescara dominante, asfissiante nel pressing e padrone della metà campo bianconera, e una da lì alla fine, con la qualità della Next Gen che, complice il calo pescarese, ha messo a nudo tutti i limiti difensivi della squadra abruzzese.

I gol

20′ pt – nel dominio totale del Pescara, un tiro di Aloi dai 20 metri viene respinto dal portiere Daffara , ma sulla respinta si avventa Cangiano e fa tap-in, 0-1 . Sesto gol in campionato.

– nel dominio totale del Pescara, un tiro di dai 20 metri viene respinto dal portiere , ma sulla respinta si avventa e fa tap-in, . Sesto gol in campionato. 40′ pt – angolo Juve, la difesa ospite respinge, Damiani al limite controlla e spara col destro: angolino basso e 1-1 . Primo gol stagionale.

angolo Juve, la difesa ospite respinge, al limite controlla e spara col destro: angolino basso e . Primo gol stagionale. 11′ st – grande azione Juve, Guerra semina 2 avversari e mette in mezzo, finta di Hasa , Comenencia scaraventa in gol: 2-1 . Terzo gol stagionale.

grande azione Juve, semina 2 avversari e mette in mezzo, finta di , scaraventa in gol: . Terzo gol stagionale. 15′ st – pasticcio difensivo bianconero, con la palla che rimbalza in area. Cuppone è il più lesto ad arrivarci e spedisce in gol, 2-2 . Settimo centro per lui.

pasticcio difensivo bianconero, con la palla che rimbalza in area. è il più lesto ad arrivarci e spedisce in gol, . Settimo centro per lui. 17′ st – bel cross di Comenencia dalla destra, Guerra anticipa gli immobili difensori e mette dentro il 3-2 . Terzo centro in stagione.

bel cross di dalla destra, anticipa gli immobili difensori e mette dentro il . Terzo centro in stagione. 34′ st – il Pescara è sparito, comanda la Juve. Attacca a folate e sul corner di Rouhi arriva di nuovo Guerra prima di tutti: tocco di testa e gol, 4-2 . Con la doppietta sale a 7 reti in campionato.

il Pescara è sparito, comanda la Juve. Attacca a folate e sul corner di arriva di nuovo prima di tutti: tocco di testa e gol, . Con la doppietta sale a 7 reti in campionato. 46′ st – la Juve è convinta di aver vinto e molla qualcosa; su calcio d’angolo Rouhi commette un ingenuo fallo di mano ed è rigore. Dal dischetto Tunjov calcia fortissimo e centrale, 4-3 . Sale a quota 7 anche lui.

la Juve è convinta di aver vinto e molla qualcosa; su calcio d’angolo commette un ingenuo fallo di mano ed è rigore. Dal dischetto calcia fortissimo e centrale, . Sale a quota 7 anche lui. 48′ st – espulso il pescarese Mesik, che prende il 2° giallo.