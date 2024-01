Pronto Soccorso, nuova accettazione: 8-15.30 da lunedì a venerdì. Codici bianchi: ticket da 25 €

Da domani, lunedì 8 gennaio, al Pronto Soccorso dell’Ospedale Universitario di Alessandria, sarà attivo un nuovo sportello per i pazienti che arriveranno con mezzi propri. I ‘codici bianchi’ pagheranno, alla dimissione, un ticket di 25 euro.

Per una migliore e più agevole gestione delle persone in ingresso al PS, infatti, sarà attivo dalle 8 alle 15,30, dal lunedì al venerdì, uno sportello di accettazione amministrativa.

Qui verranno registrati i dati del paziente verificandone, nel caso fossero già presenti nel sistema, la loro correttezza e, eventualmente, aggiornandoli. Questo permetterà una migliore comunicazione con i pazienti e con i loro parenti o assistenti , lasciando al Triage solamente la gestione sanitaria.

Dal momento che gli accessi sono principalmente di cittadini che arrivano con propri mezzi di trasporto, lo sportello di accettazione punta a snellire le procedure iniziali.

Nota bene

Si ricorda che il Pronto Soccorso fornisce assistenza a tutti coloro che presentano un problema sanitario urgente, non risolvibile dal medico di famiglia, dal pediatra di libera scelta o dalla Guardia medica.

Per coloro a cui sarà assegnato il codice bianco, cioè sarà rilevato un problema non urgente e di minima rilevanza clinica, alle dimissioni è previsto il pagamento di un ticket di 25 euro.