Musica: ecco LUV! (feat. ZEEP) con “Mille volte”

Mille volte, mille parole, mille come i raggi del sole, come noi.

Luvi effettua un cambio di stile zigzagando fra Indie e Generazione Z.

Un feat con Zeep, cantautore e autore indie-pop su una produzione di Andrea Piraz, che trova il giusto equilibrio tra fiori e radici che sanno di amore e debolezze. “Mille volte” è stata scritta per capirla e cantarla in mille modi.

Biografia

Ludovica Massidda, in arte Luv!, è cagliaritana classe 1997. A 7 anni inizia lo studio del pianoforte, poi si iscrive al conservatorio di Cagliari e studia violino classico e poi violino jazz. Nel 2018, dopo la conoscenza del team di Solid Music, inizia la sua preparazione alla carriera discografica e nel 2021 si affaccia al mercato con la prima release ufficiale da cantautrice solista pubblicando il singolo “Maledetta”.

Dopo la scia positiva del primo singolo, pubblica “Funk You”, continuando a percorrere la via dei richiami agli anni ’80, ai quali la sua immagine e il suo particolare timbro di voce si rifanno in maniera palese e quasi ossessiva.

All’arrivo dell’estate del 2022 pubblica il 3° singolo “Jamais Vu”, un superfunk allegro realizzato con una linea di basso mozzafiato.

Ad agosto 2022 vince il Fortuna Music award, portandosi a casa tutti e 3 i premi del concorso.

In preparazione il suo 1° Ep , in uscita in autunno.

La sua missione è sempre stata quella di produrre buona musica che contenesse messaggi positivi di libertà.