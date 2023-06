Il ‘Calcio Balilla Umano’ protagonista a Bassignana domenica 11 giugno. Giornata a scopo benefico

Croce Rossa Italiana Alessandria, unità territoriale di Valenza , in collaborazione con l’Associazione Memorial Cristian Zucconi, organizza per domenica 11 giugno il 4° Torneo di Calcio Balilla Umano. Con qualche novità rispetto alle passate edizioni.

La carovana del Calcio Balilla si trasferirà all’ ex Fornace di Bassignana per una giornata con divertimento, musica, cibo ed attrattive per i più piccoli (gonfiabili, bolle di sapone giganti, trucca-bimbi, giochi, cavalcata sui pony).

Il programma

Ore 9 – Alzabandiera alla presenza delle autorità, civili, militari, religiose e le più alte cariche della Croce Rossa Italiana di Alessandria.

– alla presenza delle autorità, civili, militari, religiose e le più alte cariche della Croce Rossa Italiana di Alessandria. Ore 10 – Inizio Torneo con gironi di qualificazione

– con gironi di qualificazione Ore 19 – Premiazioni dei partecipanti.

Sono previsti premi per i primi 3 classificati e per la squadra più originale.

Il concorso fotografico

Altra grande novità di questa edizione a partecipazione gratuita. Basterà scattare una foto con il tema che verrà svelato nella mattinata dell’11 giugno per vincere un premio (per info consultazione pagine social facebook, instagram).

I servizi

Durante tutta la giornata saranno attivi il Bar , le Navette , la Cucina a cura della Croce Rossa Italiana e del gruppo Alpini di Valenza. L’intero ricavato della manifestazione concorrerà nell ’acquisto di Fiat Doblò per il trasporto disabili.