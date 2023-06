Musica: è in radio “Prima Linea” di Andrea Skizzo Mulargia, con cui l’artista chiede a tutti di fermarsi

Dal 27 maggio scorso è in rotazione radiofonica “Prima Linea”, di Andrea Skizzo Mulargia per la label Beatfactory.

Skizzo, cantautore e artista poliedrico, da sempre in prima linea anche sui temi di attualità, questa volta presenta un singolo di matrice rock attuale in cui chiede aiuto, chiede di fermare il mondo, di rallentare e ricominciare ad amare.

Il video ufficiale, uscito su YouTube il 14 aprile, in anticipo rispetto alla FM, ha già raccolto più di 400.000 visualizzazioni e rappresenta un soldato e una sposa che si amano…e ritornano in vita.

L’artista non si smentisce nel presentare i propri progetti discografici di qualità, sapientemente prodotti da Filadelfo Castro e sempre corredati da video sorprendenti e ricercati.

Link al Video Ufficiale di Prima Linea: https://youtu.be/TCsHpjp37Ro

Link a Spotify: https://bit.ly/3WBqQRb

Le parole

Andrea Skizzo Mulargia: “Siamo un insignificante puntino blu perso nell’universo e ci impegniamo con tutte le nostre forze a rovinarci l’esistenza… ma soprattutto a rovinarla ai nostri figli… ai nostri nipoti… e a tutti coloro che verranno dopo di noi. Abbiamo la responsabilità TUTTI quanti, a esser in PRIMA LINEA per sanare questa situazione”.

Crediti

Composers: Filadelfo Castro – Stefano Paviani

Lyrics: Andrea Mulargia – Stefano Paviani

Produced & Arranged by Filadelfo Castro

Guitars & Programming: Filadelfo Castro

Drums: Diego Corradin

Bass: Matteo Carlini

Mix e Mastering: Marco Borsatti

Video

Produzione video by MARJAL PRODUCTIONS

Directed by Jacopo Andreoli

Story: Francesco Marzio

Screenplay: Francesco Marzio, Jacopo Andreoli

Camera, Edit, VFX, Color, DOP: Jacopo Andreoli

Artistic Supervision: Raffaele Colucci

Actor: Riccardo Curci

Actress: Daria Istomina

Creative Manager: Daniele Yeye Esposito

Ufficio Stampa: MTmusic