“Andiamo al mare” è il nuovo singolo degli ALAN, duo milanese composto da Alex Malaguti (voce) e Andrea Chirico (arrangiatore e chitarrista polistrumentista), brano già disponibile nei principali store digitali.

Videoclip: https://youtu.be/WPMD9aPpD1k

Il tema della canzone

La crisi del mercato del lavoro è quanto mai attuale. Qualsiasi generazione è stritolata da un sempre più pressante impegno professionale per cercare di sopravvivere in un mondo del lavoro spietato che non riconosce, economicamente ed umanamente, gli sforzi profusi soprattutto dai giovani per costruirsi una carriera. Lo sfruttamento diventa “gavetta” e l’incapacità di potersi dedicare ad una vita personale diventa quasi percorso obbligato se si vuole sopravvivere in un contesto molto competitivo e poco gratificante. Anche l’andare al mare a rilassarsi per un po’ diventa un lusso che molti non possono più concedersi, sia per la mancanza di tempo, sia per le ristrettezze economiche di una contrazione salariale sempre più aggressiva.

Crediti

“Andiamo al mare” è stato prodotto e registrato da Andrea Chirico (anche autore e compositore della canzone), mix e master presso il Golden Factory Studio di Carmignano – Prato (Mixing Engineer: Andrea Pelatti; Mastering Engineer: Leonardo Sgrilli -Future Leo).

Arrangiamenti electro rock che guardano ad un passato glorioso, sound di chiara ispirazione anni ’90, ritmo incalzante: per gli ALAN fare musica significa schierarsi, non avere paura di dire quello che si pensa, provare a sovvertire il sistema.

