Where is the love è il nuovo singolo di Raffy, un brano prodotto da Catalin Tamazlicaru per l’etichetta discografica Planet R (distribuzione Stop Talking Music Group). Si tratta del 1° dei 4 pezzi dance che usciranno durante l’anno: gli altri sono “Losing You”, “Boohoo” e “Ringtone” (scritto da Raffy con Roberto Herrera Sanchez, in arte Boyflow)

Spiega l’artista italo rumena: “Finalmente dopo anni sono riuscita a mettermi alla prova con un pezzo diverso da quanto fatto in precedenza. Ho deciso di cantare in inglese, senza pensare per forza al fatto di avere successo in Italia, successo che il singolo sta ottenendo in Romania col supporto di radio e tv. “Where is the love” è stata scritta insieme a Catalin per diventare un tormentone, per far sì che la gente si diverta in discoteca ballando con spensieratezza e voglia di vivere. Diciamo che è stata una grandissima boccata d’aria, per me, uscire con una canzone che mi sta molto a cuore, perché l’ho scritta in un periodo della mia vita in cui mi stavo chiedendo “dove fosse l’amore in realtà”. Ognuno di noi ama in modo diverso, ma non tutti possiamo amare allo stesso modo. Benvenuti nella nuova era di Raffy!”.

Social

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/artist/3rG6kPgsYH9yKMHGq01ib8

Youtube: https://www.youtube.com/@RaffyTheArtist

Instagram: https://www.instagram.com/raffytheartist/

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100074575307757

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@raffytheartist?lang=en

Biografia

Raffaella Maria Senese, in arte Raffy nacque il 14 settembre 2000 a Mirandola (MO), da madre rumena e padre italiano. La sua passione per il canto iniziò a 7 anni, approfondendo i suoi studi dal 2013 presso l’Accademia Musicale modenese. Nel 2017 decise di provare ad emergere nello scenario musicale e volò in Romania, circondandosi di persone che la spronarono ad inseguire il suo sogno. Tra queste incontrò Costi Ionita, nominato ai Grammy Awards e considerato uno dei produttori musicali più forti dell’industria musicale Rumena. Tornò in Italia ed uscì con diversi singoli e videoclip presenti su Youtube, con oltre 3 milioni di visualizzazioni. Oltre alla passione per il canto ama anche la moda, frequentando l’Istituto Marangoni a Milano.