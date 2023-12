Efficienza energetica delle strutture sanitarie: dalla Regione 23,5 milioni di euro. Il bando a gennaio

Via libera dalla Giunta regionale ai criteri per la pubblicazione del bando, dedicato alle aziende sanitarie regionali (ASR), per l’efficientamento energetico delle proprie strutture con il duplice fine di ridurre il consumo di energia primaria e promuovere l’utilizzo delle energie rinnovabili.

Il bando, che poggia su una dotazione finanziaria complessiva di 23,5 milioni di euro, a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale 21-27 (FESR), si declina in due azioni: una, con dotazione finanziaria di 17.100.000 euro per l’efficientamento energetico degli edifici e delle strutture pubbliche del patrimonio ospedaliero sanitario regionale; l’altra, con dotazione pari a 6.400.000 euro, per la promozione dell’utilizzo delle energie rinnovabili nel patrimonio ospedaliero-sanitario regionale.

Il bando sarà pubblicato all’inizio dell’anno.