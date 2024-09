Da venerdì 6 settembre è disponibile in radio e in digitale “NON CHIAMARMI PIÙ ”, il nuovo singolo del cantautore CABRIO in featuring con Sandra e il rapper MAXI B. Prodotto da CABRIO, STEFANO RADICE, ANTONIO STELLA e distribuito da Artist First, “Non chiamarmi più” fa pensare alla fine di una relazione sentimentale, forse mai iniziata.

Il protagonista rifiuta i continui inviti da parte di lei: “mi inviti a casa tua a prendere un caffè, mi spiace non accetto preferisco il the di Daniela senza malizia…”.

Per lui doveva essere solo l’avventura di una sera anche perché, ferito dal passato, non riesce a portare avanti una nuova relazione: “Scusa non mi sento ancora pronto, sarà perché conosco già sto racconto…”.

Ma per lei non è così. Lei al contrario è innamorata di lui che, nel rispetto della loro storica amicizia, preferisce dirle addio.

Dopo il singolo “Tutto al caso”, uscito a maggio di quest’anno, CABRIO torna alla ribalta con una ballata pop dal ritmo soft che ha tutte le carte in regola per rimanere impresso, grazie al sound che fonde la morbida voce di Cabrio con quella aurea di Sandra e la strofa bomba di Maxi B.

