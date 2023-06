Tanatosi, prima di ogni altra cosa, è un brano che ha lo scopo di essere leggero. Niente frasi d’amore, niente sofferenze, solo l’obiettivo di vivere un’estate spensierata. E contro ogni impedimento a tutto ciò, ironicamente, la tanatosi potrebbe essere un’ottima tecnica: come la possibile preda sfugge all’attacco del predatore fingendosi morta, lo stesso potrà fare Alessio Mayor, fuggendo da tutti i potenziali e inutili problemi di un’estate (di una vita) che di problemi non ne vuole avere.

“Tanatosi” vuol far ballare, vuol far godere tutti, senza alcuna distinzione, magari non nelle solite discoteche dove “la gente che balla è un carillon”, ma in luoghi non convenzionali, come una spiaggia per nudisti, circondati da “putt*ne”. Il brano vuole essere per tutti, contro ogni forma di ipocrisia e schema predefinito, vuol far godere nel significato mentale del termine, perché essere liberi e sé stessi è la miglior forma di godimento.

L’artista

Alessio Mayor si affacciò al mondo della musica nel 2022 con i primi 3 brani “Palloni”, “Bonsai” e “Saint Honorè”. Per lui la musica e la scrittura correlata sono il porto sicuro nel quale approdare durante le notti insonni, fatte di domande e interrogativi. Un universo che gli fornirà le risposte e un canale di sfogo della sua anima profonda. E’ proprio durante la pandemia che decide di togliere “la maschera” e di condividere questo suo mondo interiore formato da note, parole e melodie.