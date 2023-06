E’ disponibile in digital download “NOMADE”, nuovo album di inediti della cantautrice Roberta Di Lorenzo.

Nomade nasce con un’intenzione chitarristica, cordofoni, batterie non invadenti e ritmi che scandiscono sonorità etniche, mediterranee, i disegni intensi e profondi del flauto armeno in Vento di Grecia, il respiro nostalgico e allo stesso tempo sanguigno della fisarmonica in Sud, il sax suadente di Andy (Bluvertigo) in Bandiera e la voce di Roberta in primo piano. L’album, scritto e composto dalla cantautrice, gli arrangiamenti di chitarre e bassi sono di Alex Loggia e della stessa Roberta ed è stato registrato, mixato e masterizzato da Carlo Miori presso l’Only Music Studio.

Nell’album presenti anche interventi di Luca Mastrogiuseppe al duduc, Federico Ariano alla ritmica, Lisbona ai cori e Bati Bertolio alla fisarmonica. Il brano U’ SUD vede l’arrangiamento di Erasmo Petringa e la direzione artistica di Eugenio Bennato. La copertina è un’opera del pittore Cosimo Malorgio.

Roberta Di Lorenzo racconta così il nuovo disco: ”L’eterna ricerca nell’eterno camminare, spostarsi di città in città, di mare in mare, lasciare la certezza apparente di una casa per costruire una dimora sicura dentro sé stessi. Come una Nomade, che radicata nel qui e ora dei passi da compiere abita l’altrove, mi ricongiungo, in una traversata dell’Adriatico, al mio luogo natìo, il Gargano, così aspro e pungente, tra visioni, considerazioni sociali, riferimenti al mito e pezzi di storia di una terra ricca di contraddizioni, bellezza e contaminazioni culturali. Canto l’urgenza d’amore, lo scioglimento dei conflitti interiori e il bisogno di ritrovarmi, tornando a casa”.

Roberta Di Lorenzo è arrivata al suo 4° album, dopo una lunga carriera costellata di successi e soddisfazioni. Nei suoi testi racconta la verità, l’essenza della vita, mettendosi a nudo facendosi travolgere dalle emozioni e dalla sua musica.

Tracklist: 1 La Mia Terra – 2 Il nostro cappello – 3 Piccola Stanza – 4 Vento di Grecia feat. Luca – 5 Bandiera feat. Andy Bluvertigo – 6 Porca miseria – 7 Sud feat. Bati Bertolio – 8 Sacro e profano – 9 L’idea – 10 U’ sud