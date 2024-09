Motor-show e solidarietà: a Bassignana il ‘Memorial Cristian Zucconi’: 6-7-8 settembre

Rally, drifting, mongolfiere ed elicotteri per la 6^ edizione della manifestazione di beneficenza.

È tutto pronto per riaccendere motori e riflettori sull’attesissima sesta edizione del Memorial Day Cristian Zucconi, evento benefico di motor-show che quest’anno si terrà da venerdì 6 a domenica 8 settembre, sempre negli spazi dell’ex Fornace di Bassignana (AL). Oltre alle ormai consolidate esibizioni mozzafiato di drifting, rally e motocross – con la possibilità per il pubblico di salire a bordo delle auto e sperimentare in prima persona l’ebbrezza del drifting – saranno moltissime le novità in questa “tre giorni” di spettacolo puro al servizio della solidarietà.

Il programma dell’evento: VENERDÌ 6 SETTEMBRE – dalle 19 alle 23 taxi, drift camion e prototipi

Musica (Dj Pepe), Food Truck by Toro Loco, Area ristoro a cura di Croce Rossa Italiana Valenza

SABATO 7 SETTEMBRE – ore 10 cerimonia di apertura – dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 20 taxi, rally drift e camion – dalle 18 alle 20 esperienza in mongolfiera (prenotazione obbligatoria scrivendo a: dalle 22 alle 00 piano bar con ‘I Disconnessi’, Musica Dj Pepe, Food Truck by Toro Loco, Area ristoro a cura di Croce Rossa Italiana Valenza. cerimonia di apertura –taxi, rally drift e camion –esperienza in mongolfiera (prenotazione obbligatoria scrivendo a: [email protected] ) –piano bar con ‘I Disconnessi’, Musica Dj Pepe, Food Truck by Toro Loco, Area ristoro a cura di Croce Rossa Italiana Valenza.

DOMENICA 8 SETTEMBRE –ore 10 alzabandiera alla presenza di autorità civili, militari e religiose – Coro by The Joy Gospel Singers – dalle 10 alle 17 Esposizione moto da cross – dalle 10:30 alle 11:30 Fly Experience, esperienza in elicottero con il giro dei castelli (prenotazione obbligatoria scrivendo a: dalle 10:30 alle 12:30 Taxi rally drift e camion – dalle 12 alle 12:30 esibizione Parà Team Asti con lancio paracadutisti e tricolore – dalle 10:30 alle 20 Moto Club Enzo Cattaneo con moto e sidecar (Musica Dj Pepe, Food Truck by Toro Loco, Area ristoro a cura di Croce Rossa Italiana Valenza). alzabandiera alla presenza di autorità civili, militari e religiose – Coro by The Joy Gospel Singers –Esposizione moto da cross –Fly Experience, esperienza in elicottero con il giro dei castelli (prenotazione obbligatoria scrivendo a: [email protected] ) –Taxi rally drift e camion –esibizione Parà Team Asti con lancio paracadutisti e tricolore –Moto Club Enzo Cattaneo con moto e sidecar (Musica Dj Pepe, Food Truck by Toro Loco, Area ristoro a cura di Croce Rossa Italiana Valenza). Info Memorial Cristian Zucconi A.P.S. – P.zza Santo Stefano 1 – 15042 Bassignana (AL) Sito: www.memorialcristianzucconi.it