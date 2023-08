1° Regata Regionale Sprint 2023 – Casale M.to (AL)

1° Regata Regionale Sprint

Sabato 2 Settembre 2023, si terrà, a Casale M.to (AL), presso la sede della Società Canottieri Casale ASD – Via Lungo Po Gramsci n°14, la 1° Regata Regionale Sprint 2023.

L’inizio gare è alle ore 14:00 e non sono previsti handicap per le partenze delle gare master, se presenti. In caso di gare annullate la sequenza potrà subire modifiche che verranno segnalate al più presto ai club coinvolti.

Non sono previsti allenamenti precedenti alla gara e il servizio di sicurezza e assistenza è assicurato dal comitato organizzatore locale (COL).

Iscrizioni online su www.canottaggio.net entro le 24:00 di martedì 29 Agosto.

Casale M.to (AL)

Info: [email protected]