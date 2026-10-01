IN EVIDENZA

Rapina con l’ascia in un centro scommesse di Palermo, arrestati due giovani

Di

Ott 1, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha arrestato a Palermo due giovani di 20 e 24 anni subito dopo una rapina ai danni di un centro scommesse in corso Tukory. I due rapinatori, con il volto coperto di nero e armati di un’ascia tattica in ferro, sono entrati salutando con un “buonasera” prima di accanirsi contro la vetrata blindata della cassa. La dipendente, spaventata, si è rifugiata in uno sgabuzzino mentre i malviventi continuavano a colpire il vetro fino ad aprirsi un varco. Dopo essere entrati nella cabina, i due hanno arraffato circa 1.700 euro in contanti tra banconote e monete. La fuga è durata pochissimo: all’uscita del locale i rapinatori si sono trovati di fronte gli agenti delle volanti del Commissariato “Centro”, intervenuti a seguito della segnalazione al 112.

pc/gtr

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Israele, Salis “L’Italia non riesce a prendere una posizione netta”

Ott 1, 2026
IN EVIDENZA

Aveva 20 Kg di hashish nel frigo in confezioni di papaya, un arresto a Cagliari

Ott 1, 2026
Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA

San Francesco ad Alessandria: domenica 4 ottobre gli eventi per gli 800 anni dalla morte

Ott 1, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

TOP NEWS

Venti chili di hashish nascosti in confezioni di papaya, un arresto a Cagliari

Ott 1, 2026
TOP NEWS

Sette e abusi a corsi yoga, arrestato 59enne a Torino per riduzione in schiavitù

Ott 1, 2026
TOP NEWS

Lecce, 20enne indagata per istigazione alla violenza e all’odio razziale

Ott 1, 2026
TOP NEWS

“Nativi Artistici”, al via progetto per riscoprire l’identità culturale

Ott 1, 2026