Con il Lions Club Alessandria Host, CasaSignorelli e Davide Valsecchi prosegue il rilancio di Alessandria attraverso iniziative per rivitalizzare la città e il tessuto socio economico cittadino, realizzando service a favore della comunità.

Oggi pomeriggio, venerdì 27 settembre, riflettori accesi su via dei Martiri che, dalle 18.30, diventerà un salotto a cielo aperto con tavoli allestiti, specialità della cucina alessandrina e italiana, buona musica. L’evento è intitolato ANCIUI PARTY* 80 voglia di… DJ SET”.

L’organizzazione è affidata a Riccardo Rovida per CasaSignorelli e a Davide Valsecchi, due partner con i quali il Club ha condiviso il successo della “Cena con le stelle” del giugno scorso in via San Lorenzo che ha richiamato oltre 470 persone e permesso di raccogliere fondi per un progetto di tutela ambientale per la città.

Sarà una serata all’insegna dell’amicizia e della solidarietà, valori che hanno sempre contraddistinto l’attività del Club da 70 anni al servizio del territorio. Un’occasione per ritrovarsi e trascorrere una serata in allegria, prima dell’arrivo del clima autunnale.

*party delle acciughe

​