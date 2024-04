Nella prima Giornata Nazionale del Made in Italy celebrata oggi, lunedì 15 aprile 2024, gli alunni della scuola elementare “Angelo Morbelli” di Alessandria hanno arricchito l’orto didattico mettendo a dimora le piantine di insalata , varietà lattuga.

L’iniziativa

Voluta da Coldiretti, è stata inserita nel programma di Educazione alla Campagna Amica per far conoscere ai più piccoli l’importanza delle produzioni e dei cicli naturali per educarli a una più profonda conoscenza delle colture locali.

Gli alunni della primaria, con tanto di zappa e rastrello, sono stati gli attori protagonisti nella semina, ‘guidati’ dalla maestra Cristina Ferrarino e da un docente d’eccezione come Gianangelo Pastorino, titolare di un’azienda a indirizzo orticolo a Rivalta Bormida, che è tornato a visitare l’Ortangelo dopo la semina del grano e dell’aglio del novembre scorso: un progetto per continuare a dare ai ragazzi la possibilità di imparare a conoscere l’importanza della stagionalità e del prodotto a filiera corta.

Le parole

Così la maestra Cristina Ferrarino: “L’esperienza pratica aiuta i bimbi a comprendere la stagionalità che governa il mondo agricolo. Prima si è spiegato loro la struttura del terreno e il ciclo vitale delle piante, poi si è passati alla messa a dimora delle lattughine, responsabilizzando gli alunni a prendersene cura e impegnandoli in attività che, spesso, non danno risultati immediati, per insegnare a saper aspettare, avere pazienza e non dimenticare gli impegni presi”.

L’orto didattico

‘Ortangelo’ è un piccolo gioiello che sta per compiere 10 anni. Vi si possono trovare patate, rosmarino, insalate, erbe aromatiche e diversi alberi dalla quercia all’albicocco, dal pesco all’ulivo sino al melo e al nocciolo. L’idea è nata e si è concretizzata grazie al progetto di Donne Impresa di Educazione alla Campagna Amica che Coldiretti Alessandria sta portando avanti da diverso tempo nelle scuole della provincia: un laboratorio didattico dedicato al giardino e alla coltivazione dell’orto, nata in Coldiretti per far avvicinare i bambini alla natura e all’ambiente.