“L’Altro Monferrato” continua, fra sorrisi e poesie: venerdì 15 a Cassinelle e sabato 16 a Cremolino

A Cassinelle, venerdì 15 settembre , voleranno le bolle giganti di Michele Cafaggi in “Fish&Bubbles” per la felicità di grandi e piccini, mentre sabato 16 settembre a Cremolino , nell’atmosfera suggestiva del bosco di Cascina San Biagio, il pubblico potrà assistere all’emozionante reading di Federica Fracassi in “Erodias” di Giovanni Testori.

Venerdì 15 settembre – Cassinelle Ore 21.00, ex Chiesa di Santa Margherita, ora ‘Museo del Territorio’ “FISH&BUBBLES” di e con Michele Cafaggi Michele Cafaggi è stato il 1° artista in Italia a creare interi spettacoli dedicati alle Bolle di Sapone. Ingresso gratuito. Sabato 16 settembre – Cremolino Ore 18.00, bosco di Cascina San Biagio “ERODIAS” da Giovanni Testori Reading di Federica Fracassi, collaborazione registica di Renzo Martinelli. Sotto le fronde degli alberi,Federica Fracassi restituisce al pubblico il dramma di Erodiade, che preferisce la morte del suo amato Giovanni al rifiuto di corrisponderla. Al termine brindisi in cascina. Ingresso a offerta libera, in omaggio un cestino di prodotti dell’orto. Info www.agriteatro.it