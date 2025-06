La fortuna del venerdì 13: lo spettacolo di via Dante e la formula che funziona

Tantissima gente, con via Dante affollata da giovani e famiglie che hanno scelto di partecipare al grande evento promosso dall’Associazione “Via Dante Experience-Tra passato e futuro” con il supporto dell’Associazione Attività e Commercio Quartiere Cristo. Tanti i punti musicali dj set, le band anni ’80-’90-2000, le scuole di ballo, lo spazio riservato ai più piccoli con Gonfiabili e Trucca-bimbi, il successo dei giochi in legno e molto altro. Via Dante si è confermata un grande richiamo per i cittadini, l’evento serale di venerdì 13 giugno è stato un altro passo importante per la valorizzazione di questa parte di città, tra la soddisfazione dei commercianti che, anche questa volta, hanno investito sugli eventi col supporto del Quartiere Cristo ed un’ottima organizzazione.

La folla in via Dante

La ‘rueda’ di salsa