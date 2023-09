La filiera della carne bovina Piemontese regina a “MEATING”, 29 settembre-1° ottobre a Savigliano

Venerdì 29, sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre 2023 a Savigliano avrà luogo la prima edizione di “MEATING: di cotte e di crude – Percorsi di carne bovina Piemontese”, la nuova manifestazione ideata e realizzata dalla Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano per raccontare e valorizzare le caratteristiche uniche della carne bovina Piemontese e i suoi molteplici utilizzi in cucina.

Teatro della rassegna sarà piazza del Popolo dove per 3 giorni il visitatore sarà accompagnato in un viaggio alla scoperta della secolare tradizione che caratterizza il territorio della Granda, grazie ai suoi principali protagonisti, gli allevatori, e tutti gli attori di una filiera che negli anni si è strutturata e consolidata per fare della carne Piemontese uno dei prodotti simbolo della provincia di Cuneo e non solo.

Info

Sito web: www.entemanifestazioni.com,

Telefono: 0172-712536

E-mail: [email protected].