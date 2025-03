Musica: Jarliama presenta ‘Boomerang’, il nuovo singolo in uscita il 5 marzo

La talentuosa cantautrice messicana Jarliama è pronta a incantare il pubblico con il suo nuovo singolo, “Boomerang”, disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da mercoledì 5 marzo. Questo brano promette di coinvolgere gli ascoltatori con il suo ritmo accattivante e una narrazione emozionante.

Jarliama

L’ARTISTA – Nata come Alejandra a Città del Messico, Jarliama iniziò il suo percorso musicale esibendosi nelle chiese locali, dove la sua voce potente e il suo carisma naturale catturarono l’attenzione del pubblico. Insieme al fratello Fernando formò il duo River & Lopez, guadagnando riconoscimento nella scena musicale. Conosciuta per la sua versatilità, Jarliama ha conquistato il pubblico con brani come “Move Shake”, “Boom Shakalaka”, “TikTok” e “Wousha”. Il suo ultimo successo, “Ssswing!”, è una celebrazione dei ritmi anni ’70 che fonde la spensieratezza dello swing con le sonorità elettro-dance contemporanee.

Nel 2024 Jarliama ha ampliato ulteriormente il suo repertorio con l’uscita di “Feel It (Electro Swing Radio Mix)” e “Badabum”, brani che hanno consolidato la sua presenza nella scena musicale internazionale. Il suo singolo più recente, “Little Trumpet”, pubblicato nel 2025, evidenzia la sua continua evoluzione artistica e la capacità di sperimentare con nuovi suoni.

Oltre ai successi individuali, Jarliama ha contribuito a diverse compilation di rilievo, tra cui la “MENDAKI COMPILATION” del 2024 con il brano “Jamela” e “Nothing But… Pure Dance, Vol. 32” con una versione di “Boom Shakalaka”, e Hit Mania Dance Estate 2024.

Le ballerine del video in uscita il 5 marzo