Isola in Collina – 23/24 Luglio con Enrico Ruggeri e Francesca Michielin

L’evento

L’“Isola in collina”, storica rassegna in provincia di Alessandria, è giunta quest’anno alla sua 28a edizione. Dal 1992 il festival omaggia il grande artista Luigi Tenco nel paese del Monferrato in cui ha vissuto prima di trasferirsi a Genova: Ricaldone.

23 Luglio – Enrico Ruggeri

Domenica 23 luglio, presso il piazzale della cantina Tre Secoli nell’Isola in Collina, si terrà un evento speciale che vedrà protagonista l’incontro tra il rinomato giornalista astigiano Massimo Cotto, noto per essere autore e conduttore di molteplici programmi televisivi, e l’acclamato cantautore Enrico Ruggeri. Ruggeri, che ha iniziato la sua carriera nella scena punk con i Decibel, ha poi raggiunto il successo partecipando per ben 11 volte al Festival di Sanremo, vincendolo due volte con i brani “Si può dare di più” e “Mistero”. Durante l’evento a Ricaldone, Ruggeri presenterà il suo ultimo singolo intitolato “Dimentico”, un brano che affronta il tema dell’Alzheimer.

24 Luglio – Francesca Michielin

Il prossimo lunedì 24 luglio, Ricaldone accoglierà Francesca Michielin, la quale presenterà il suo attesissimo tour estivo del 2023 intitolato “L’estate degli spiriti liberi”. Le canzoni eseguite durante il concerto affronteranno temi come l’amore, il populismo, l’ambiente e rappresenteranno una voce per i giovani e per il mondo degli adulti, che non potranno più nascondersi dietro l’ignoranza o l’indifferenza. Sarà un’esperienza coinvolgente e ricca di significato per tutti i presenti.

Durante “Isola in Collina”

Durante la tradizionale esibizione canora dell'”Isola in Collina”, si terrà anche la quinta edizione dell’evento “Food & Wines in collina”. Questa manifestazione offrirà l’opportunità di assaporare una varietà di piatti locali dello “Street food”, tra cui la deliziosa farinata, gli arrosticini, i panini con bollito e i ravioli fritti, presso gli stand di numerosi espositori. Inoltre, sarà possibile degustare i rinomati vini della Cantina Tre Secoli e dei produttori di Ricaldone. Durante i giorni dell’evento, i visitatori avranno anche la possibilità di visitare il Museo dedicato a Luigi Tenco, un’interessante attrazione nella zona.

Ticket : https://www.ticketone.it/search/?affiliate=ITT&searchterm=ricaldone

Piazzale Cantina Tre Secoli, Ricaldone (AL)

Info: [email protected]