Ospedale di Alessandria: dall’11 febbraio ripartono i ‘Mercoledì della salute’, fino al 15 aprile

Si rinnova nel 2026 l’appuntamento con gli incontri de “I mercoledì della salute”, che per il 2° anno di fila si svolgeranno nel Salone di Rappresentanza dell’Ospedale Universitario di Alessandria dalle 17 alle 19.

La rassegna quest’anno, intitolata “Né più né meno”, è organizzata dall’Associazione Amici della Biblioteca dell’Ospedale in collaborazione con il DAIRI e l’Istituto Comprensivo di Spinetta Marengo. INCONTRI GRATUITI.

PROGRAMMA DEI 7 APPUNTAMENTI

11 FEBBRAIO – conferenza dedicata alla slow medicine;

18 FEBBRAIO – approfondimento su ansia e depressione nell’età pediatrica;

4 MARZO – il tema sarà la riabilitazione e l’esercizio fisico;

18 MARZO – attenzione su educazione affettiva e sessualità in età scolastica;

25 MARZO – incontro sui disturbi del comportamento alimentare;

8 APRILE – riflessione sulle difficoltà della sanità dell’emergenza;

15 APRILE – appuntamento con “La medicina è un’altra storia”.

Le conferenze saranno proposte in particolar modo alla cittadinanza e alle scuole superiori, sia come corsi di formazione per i docenti, sia per i percorsi di orientamento degli studenti dell’ultimo anno. Per ogni conferenza sarà coinvolta un’Associazione di volontariato che parteciperà al tavolo dei lavori insieme a professionisti sanitari. Il progetto sarà realizzato con il patrocinio dell’Ordine dei giornalisti di Piemonte e Valle d’Aosta.

COMITATO SCIENTIFICO – Il ciclo di appuntamenti è curato dal comitato scientifico composto da Antonio Maconi, Direttore del DAIRI, Marco Polverelli, medico riabilitativo e Presidente dell’Associazione Amici della Biblioteca dell’Ospedale, Riccardo Lera, pediatra, dal Prof. Luigi Castello, Direttore SCDU Medicina Interna dell’AOU AL e da Maurizio Scordino, giornalista e sociologo. Direttore del corso è Mariateresa Dacquino, Direttore SC Formazione, Comunicazione, Fundraising e Processi Amministrativi DAIRI, con coordinamento organizzativo affidato a Paola Cosola della Biblioteca Biomedica DAIRI. Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutta la cittadinanza.