L’evento è in programma domenica 2 giugno nel Teatro Comunale di Fresonara. Tre le categorie a cui i concorrenti possono iscriversi: Junior, Emergenti e Campioni.

Alle ore 16, sul palcoscenico di piazza Don Orione, si svolgerà la seconda selezione piemontese del concorso canoro nazionale “IL MICROFONO D’ITALIA”, evento ideato e organizzato da Samuel Accomo dell’agenzia alessandrina SAAS – Organizzazione Eventi – Management Artisti.

Ultimi giorni

Ancora qualche giorno per aderire alla selezione di Alessandria: chi intende iscriversi lo può fare al numero whatsapp 388-6276934, al quale si può richiedere il regolamento. Per ogni selezione le adesioni verranno accettate fino ai 10 concorrenti per categoria e che il concorso è aperto a 3 categorie di concorrenti: “Junior”: dai 6 ai 16 anni compiuti e possono aver fatto esperienze in altri concorsi o in televisione; “Emergenti”: dai 17 anni, senza esperienze in concorsi e che non abbiano mai vinto in qualsivoglia manifestazione canora; “Campioni”: dai 18 anni compiuti. In questa categoria è ammesso anche chi ha partecipato e vinto altri concorsi canori.

Le parole

Così Samuel Accomo, patron del concorso: “Anche per Fresonara c’è risposta positiva. Siamo sulla strada giusta. Sarà un pomeriggio di buona musica e c’è ancora qualche posto: chi vuole partecipare deve affrettarsi”.

Le modalità del concorso

I concorrenti dovranno portare sul palco solo brani in italiano (eventuali parti del testo in dialetto non possono superare il 15%); per la categoria “campioni” è data la possibilità di portare in gara canzoni inedite.

Crediti

L’evento si avvale del patrocinio del Comune di Fresonara ed è proposto con la partnership dell’associazione ACSE Musica che è anche partner del concorso a livello nazionale. Il concorso vede la collaborazione di Giorgio Mengato: il suo ruolo sarà quello di verifica delle iscrizioni, dei testi che verranno proposti e delle votazioni espresse dai giurati in ogni singola tappa.

Ottiche Parallele Magazine e VideoFashion TV sono media partner.