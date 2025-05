Il gruppo musicale ‘Cantachiaro’ a Silvano d’Orba, sabato 10 maggio all’oratorio

Ritorna a grande richiesta lo spettacolo musicale del gruppo “CANTACHIARO” di Silvano d’Orba. Nell’ambito dei festeggiamenti del Santo patrono San Pancrazio e del Giubileo, lo spettacolo ‘Musica insieme 2025‘ andrà in scena al salone dell’Oratorio Parrocchiale di Silvano, sabato 10 maggio alle ore 21.

Il gruppo “CANTACHIARO”, composto da 2 voci maschili (Marco Gelli, Ugo Chiappino) e 4 femminili (Angela Minetti, Fabiola Oltracqua, Daniela Minetti, Simona Minetti), ogni anno propone spettacoli diversi e originali, passando attraverso diversi stili di musica e abbinando canzoni recitate e divertentissime per trascorrere qualche ora in allegria.

Da ricordare che, nell’ambito dell’anno Giubilare, il Santuario di San Pancrazio è stato insignito del titolo di Chiesa Giubilare, quindi lunedì 12 maggio, attraversando la porta, si potrà ricevere l’indulgenza

plenaria, chiedendo al Signore la remissione dei peccati, come diceva papa Francesco: “Il Giubileo sia l’occasione di un incontro vivo con il Signore”.