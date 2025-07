Tg News – 15/7/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Trump “Voglio fermare il bagno di sangue”, Cremlino “Avanti con la guerra”

– Bombe israeliane su campo profughi Gaza, 5 morti

– Pronta la lista dei controdazi Europea da 72 miliardi

– Incidente nella galleria della Variante Valico (FI), 3 morti e 2 feriti

– Garlasco, nuova pista Dna maschile, tampone su 30 persone

– Duplice omicidio Villa Pamphili, Kaufmann resta in silenzio

– Sequestra e violenta la ex, arrestato 30enne a Milano

– Rocca incontra familiari Satnam: “Sono mancati umanità e civiltà”

– Previsioni 3B Meteo 16 Luglio

