Il Gravity Circus ad Alessandria, con una pista immersa nell’acqua e artisti da tutto il mondo

Dal 6 al 22 Novembre il tendone nel parcheggione di Viale Milite Ignoto. La nuova produzione racconta il viaggio, l’incontro e l’inclusione attraverso il linguaggio del circo contemporaneo: acrobati internazionali, moto freestyle, danza, giocoleria, musica dal vivo e una grande pista-palcoscenico immersa nell’acqua. Ma dietro salti, voli ed evoluzioni c’è anche un racconto: quello dell’incontro tra persone diverse.

Dal 6 al 22 Novembre 2026 Gravity Circus arriva ad Alessandria, nel grande parcheggio di viale Milite Ignoto, con la nuova produzione “Connection – il Circo più spericolato del Mondo”. Saranno 20 gli spettacoli in cui l’impianto scenografico e le performance circensi diventano strumenti per affrontare un tema preciso: il viaggio come occasione di incontro e la diversità come possibilità di costruire relazioni. È da qui che nasce il titolo “Connection”. Incontrarsi, conoscersi e costruire ponti anziché muri è il messaggio attorno al quale è stata sviluppata la produzione: un racconto sull’inclusione che non viene affidato soltanto alle parole, ma soprattutto ai corpi, alla musica e alle performance.

Al centro del tendone si trova una pista-palcoscenico immersa nell’acqua, elemento scenico che accompagna diverse performance. La direzione artistica è di Larry Rossante, mentre l’organizzazione della produzione fa capo al management esclusivo di Lenny Alvarez.

IL CALENDARIO – venerdì 6 Novembre: ore 21; sabato 7 Novembre: ore 17.30 e 21; domenica 8 Novembre: ore 15.30 e 18; lunedì 9 Novembre: ore 17.30; martedì 10 e mercoledì 11 Novembre: riposo; giovedì 12 Novembre: ore 17.30; venerdì 13 Novembre: ore 17.30 e 21; sabato 14 Novembre: ore 17.30 e 21; domenica 15 Novembre: ore 15.30 e 18; lunedì 16 Novembre: ore 17.30; martedì 17 e mercoledì 18 Novembre: riposo; giovedì 19 Novembre: ore 17.30; venerdì 20 Novembre: ore 17.30 e 21; sabato 21 Novembre: ore 17.30 e 21; domenica 22 Novembre: ore 15.30