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Il Gravity Circus ad Alessandria, con una pista immersa nell’acqua e artisti da tutto il mondo

DiRaimondo Bovone

Nov 6, 2026 , , , , , , ,

Dal 6 al 22 Novembre il tendone nel parcheggione di Viale Milite Ignoto. La nuova produzione racconta il viaggio, l’incontro e l’inclusione attraverso il linguaggio del circo contemporaneo: acrobati internazionali, moto freestyle, danza, giocoleria, musica dal vivo e una grande pista-palcoscenico immersa nell’acqua. Ma dietro salti, voli ed evoluzioni c’è anche un racconto: quello dell’incontro tra persone diverse.

Dal 6 al 22 Novembre 2026 Gravity Circus arriva ad Alessandria, nel grande parcheggio di viale Milite Ignoto, con la nuova produzione “Connection – il Circo più spericolato del Mondo”. Saranno 20 gli spettacoli in cui l’impianto scenografico e le performance circensi diventano strumenti per affrontare un tema preciso: il viaggio come occasione di incontro e la diversità come possibilità di costruire relazioni. È da qui che nasce il titolo “Connection”. Incontrarsi, conoscersi e costruire ponti anziché muri è il messaggio attorno al quale è stata sviluppata la produzione: un racconto sull’inclusione che non viene affidato soltanto alle parole, ma soprattutto ai corpi, alla musica e alle performance.
Al centro del tendone si trova una pista-palcoscenico immersa nell’acqua, elemento scenico che accompagna diverse performance. La direzione artistica è di Larry Rossante, mentre l’organizzazione della produzione fa capo al management esclusivo di Lenny Alvarez.

IL CALENDARIO – venerdì 6 Novembre: ore 21; sabato 7 Novembre: ore 17.30 e 21; domenica 8 Novembre: ore 15.30 e 18; lunedì 9 Novembre: ore 17.30; martedì 10 e mercoledì 11 Novembre: riposo; giovedì 12 Novembre: ore 17.30; venerdì 13 Novembre: ore 17.30 e 21; sabato 14 Novembre: ore 17.30 e 21; domenica 15 Novembre: ore 15.30 e 18; lunedì 16 Novembre: ore 17.30; martedì 17 e mercoledì 18 Novembre: riposo; giovedì 19 Novembre: ore 17.30; venerdì 20 Novembre: ore 17.30 e 21; sabato 21 Novembre: ore 17.30 e 21; domenica 22 Novembre: ore 15.30 

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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