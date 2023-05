‘Instameet’, alla scoperta dei luoghi di Pellizza da Volpedo. Organizzato da ‘Igers Alessandria’

Sabato 6 maggio 2023 si terrà il primo Instameet organizzato da Igers Alessandria, community presente sul territorio da 2021 che, grazie alle sue local manager Alice Altobello e Marina Cervetti, si occupa di promozione e valorizzare la provincia alessandrina. Fa parte di Igers Italia che con i suoi 267.000 follower è la più grande community italiana legata al mondo della comunicazione digitale.

L’Instameet

Si andrà alla scoperta dei colli Tortonesi, terra natia del famoso pittore Pellizza da Volpedo, e dei prodotti tipici del territorio. La prima tappa vedrà Volpedo protagonista: inserito tra i Borghi più Belli d’Italia, accompagnati alla scoperta del paese da un Cicerone d’eccezione, Pierluigi Pernigotti, responsabile dei Musei-Studio.

Nel corso degli anni l’Associazione Pellizza da Volpedo si è attivata per far conoscere ad un pubblico sempre più vasto la storia del pittore, operando in parallelo per la valorizzazione del contesto ambientale e culturale in cui maturò la personalità dell’artista. Il disegno di tutela del patrimonio legato alla figura di Giuseppe Pellizza ha condotto così alla musealizzazione dei luoghi pellizziani (lo Studio, la casa natale, le campagne, gli ambienti e gli scenari naturali che ispirarono la sua pittura), trasformando Volpedo in un centro di cultura in cui arte, tradizione e storia si fondono nel segno della memoria collettiva, alimentando una forte identità locale.

Al termine ci si sposterà a Montemarzino, dove si entrerà nel vivo del territorio, passeggiando tra i frutteti dell’azienda agricola “La Montemarzina”, custode da oltre 4 generazioni dei prodotti tipici della val Curone, con diversi prodotti P.A.T. (Prodotti Agroalimentari Tradizionali) come la Pesca di Volpedo, la Fragola profumata di Tortona, la Ciliegia di Garbagna, le Mele della Val Curone, il formaggio Montebore e la DOC del Timorasso.

Seguirà successivamente la premiazione del photocontest #VABENPAREI, organizzato in collaborazione con Igers Piemonte , Monferrato Giochi – Demoela Editore, La Vecchia Dogana, La Montemarzina e Segni Particolari Buonissimo, che ha visto trionfare Barbara Milanese, Adriana Oberto e Claudio Olivieri e Valeria Locatelli su oltre 100 partecipanti. Tema del contest, come sempre, la valorizzazione del territorio con immagini ispirate dai giochi da tavola Monferrato e Fagotto.

La partecipazione è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione inviando una mail all’ indirizzo: [email protected]