Grande successo per il ‘Gospel a lume di candela’ organizzato dai Lions a scopo benefico

Oltre 500 persone hanno partecipato sabato scorso al concerto ‘Gospel a lume di candela’ organizzato per beneficenza dai 5 club Lions Alessandria Host, Marengo, Santa Croce, La Fraschetta, Leo Club, nella chiesa di Santa Maria del Carmine, in via Guasco ad Alessandria.

Significativo anche l’importo raccolto: superati i 3.000 euro destinati al pagamento delle rette dei centri estivi per i bambini provenienti da famiglie meno abbienti assistite dalla parrocchia del Carmine.

Applauditissima dal pubblico The Joy Gospel Singers, formazione valenzana che nei mesi scorsi si è aggiudicata il primo posto all’European Gospel Festival di Montegrotto Terme e che si è esibita in due successivi concerti alle 20 e alle 22.

LE PAROLE

Così i 5 presidenti dei Club Marcello Canestri, Giorgio Melchioni, Alessandro Crivelli, Albina Trevisan, Luca Siri: “Siamo soddisfatti. E’ stato un concerto molto suggestivo che ci ha permesso di offrire alla città uno spettacolo di altissimo livello, raccogliendo fondi per fare del bene a chi è meno fortunato di noi”.