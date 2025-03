Gli agriturismi CIA a Portacomaro all’incontro con la Polizia Stradale

La scorsa settimana si è svolto il 2° e ultimo incontro organizzato da Cia Alessandria-Asti, dedicato ad alcune novità in materia di gestione. I soci di Turismo Verde Cia sono stati invitati a partecipare a Portacomaro, nell’Agriturismo Terra d’Origine dei Durando, per gli aggiornamenti tecnici riguardo l’aggiornamento del fascicolo aziendale, la corretta gestione degli acquisti, le procedure di apertura piscine, la procedura legionella, le disposizioni in materia di sicurezza con l’introduzione del CIN.

Anche a questo appuntamento ha partecipato la Polstrada di Asti per informare i soci sul consumo di vino e alcolici a tavola, prima di mettersi alla guida. Il Commissario Luca Colussi e la Sovrintendente Giovanna Obbernito hanno spiegato teoria e pratica dei concetti legati al consumo di alcool, rispondendo alle domande degli imprenditori e offrendo prove con simulatori per lo stato di alterazione visiva, per dimostrare la sensazione di ebbrezza.

IL KIT – Per ovviare alla ricaduta del minor consumo di vino a tavola, Cia promuove a livello nazionale il progetto “Così buono da portarlo a casa”, un kit per contrastare lo spreco alimentare e aiutare la vendita del vino, portando a casa la bottiglia non completamente consumata. L’obiettivo è sensibilizzare il consumo consapevole, senza penalizzare vino e produttori, e ridurre l’incidentalità stradale.