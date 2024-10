‘Karaoke per la Ricerca’ domani alle 19 al circolo Europa “La Casetta”  

Domani, giovedì 24 ottobre, alle ore 19, il Circolo Europa “La Casetta“ di Alessandria ospiterà il “Karaoke per la Ricerca” che permetterà di raccogliere fondi a sostegno delle attività di ricerca del DAIRI, Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria, diretto da Antonio Maconi.

Il costo per la partecipazione è di 20 euro a persona, comprensivo di apericena, con pagamento anticipato: parte del ricavato della serata sarà devoluto a Solidal per la Ricerca. Per info e prenotazioni contattare Roberta Di Matteo: 0131-201141 e 0131-201138.

Oltre a dare un contributo allo sviluppo delle cure sanitarie, i partecipanti avranno la possibilità di esibirsi interpretando le loro canzoni preferite in un contest con premi per i primi 5 classificati.