Dal pomodoro ai tappi a vite: connessioni tra scienza e agricoltura, giovedì 24 a Palatium Vetus

Domani, giovedì 24 ottobre, alle 9,30 in sala Broletto a Palatium Vetus, taglio del nastro del “Food & Science Festival Lab Alessandria”. Il tema della prima conferenza (ore 10) sarà “La filiera del pomodoro. Competitività internazionale e ricerca scientifica”.

Alberto Acquadro, genetista, dipartimento DISAFA, Università di Torino; Valeria Todeschini, ricercatrice, biologa, Università Piemonte Orientale; Luigi Ricaldone, presidente sezione di prodotto Confagricoltura Alessandria; Fabio Ventura, Ceo Tomato Farm, dialogheranno sulle novità scientifiche e sulle opportunità della filiera in provincia di Alessandria. Moderatore dell’evento sarà FRAME.

Alle 11 seconda conferenza: “Cambiamenti climatici e impatto sull’agricoltura”. Alternati sul palco e coordinati da Frame, ci saranno Luca Brondelli di Brondello, vicepresidente Confagricoltura; Mauro Coatti, agronomo, head of Technical Support di Syngenta; Giampiero Valé, genetista, Università Piemonte Orientale.

Nel pomeriggio alle 15,30 approfondimenti scientifici a Palazzo Monferrato dove si parlerà di: “Vino, il tappo a vite e le innovazioni in cantina”, con Walter Massa, produttore, enologo, viticoltore; Michele Fino, giurista, Università di Pollenzo; Emanuele Sansone, direttore generale BU Italia di Guala Closures. In collegamento: Anna Maria Barrile, direttore generale Confagricoltura e Paolo Bongioanni, assessore regionale all’Agricoltura.

EVENTI COLLATERALI GRATUITI – Per tutto il giorno, in piazzetta della Lega, laboratori per gli studenti di Anga Alessandria: sostenibilità alimentare, acqua in agricoltura, api e biodiversità agricola. Dalle 9 alle 12, per le scolaresche e per il pubblico, le “Animazioni scientifiche” a cura di ToScience.

In collaborazione con Derthona Basket si terranno incontri, rivolti principalmente ai ragazzi, sull’alimentazione sana.

Sarà presente il gazebo mobile di Alexala con le informazioni turistiche dei centri della provincia di Alessandria.

Info-point di Fondazione Viva, dedicata alla sostenibilità d’impresa e allo sviluppo di progetti oltre la consueta attività dell’Unione Industriale.

Alle 17 IL QUIZZONE FINALE sui temi del festival per divertirsi e discutere di scienza. Al termine sarà offerta a tutti i presenti una degustazione di focaccia del Monferrato, nella versione dolce e salata, a cura di Agriturist Alessandria.