Ospedale Civile: spazio d’ascolto sul benessere in oncologia nei prossimi 3 lunedì

Promuovere il benessere della persona anche durante il percorso di cura oncologico, affiancando agli aspetti clinici un’attenzione concreta alla qualità della vita. È questo l’obiettivo dell’iniziativa “Tecniche di trattamenti estetici per il benessere in oncologia”, promossa dall’Ospedale-Universitario di Alessandria, in collaborazione con Enaip Piemonte, Scuola Italiana di Estetica Professionale (Sidep), FNP Alessandria, Associazione Italiana Donne Medico e BIOS – Associazione donne operate al seno.

Il progetto prevede un ciclo di incontri dedicati alle pazienti oncologiche- dopo l’appuntamento iniziale di lunedì scorso, 20 aprile, le donne interessate sono attese lunedì 27 aprile, lunedì 4 e lunedì 11 maggio, dalle 9 alle 14, presso l’ex-hub vaccinale al piano terra dell’Ospedale Civile Santi Antonio e Biagio.

Gli appuntamenti sono pensati come spazi d’ascolto dedicati alle pazienti, in cui professioniste qualificate saranno a loro disposizione per offrire consulenze e consigli mirati al benessere psicofisico delle persone in trattamento oncologico, con particolare focus sulla gestione degli effetti collaterali delle terapie e al recupero dell’immagine corporea.

L’iniziativa si inserisce in un approccio sempre più integrato alla cura, che considera la persona nella sua globalità e riconosce l’importanza del benessere emotivo e relazionale accanto a quello clinico. In questo senso, i trattamenti estetici rappresentano uno strumento utile per migliorare la qualità della vita, sostenere l’autostima e accompagnare i pazienti nel loro percorso di cura.