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Ospedale Civile: spazio d’ascolto sul benessere in oncologia nei prossimi 3 lunedì

DiRaimondo Bovone

Apr 24, 2026 , , , , ,

Promuovere il benessere della persona anche durante il percorso di cura oncologico, affiancando agli aspetti clinici un’attenzione concreta alla qualità della vita. È questo l’obiettivo dell’iniziativa “Tecniche di trattamenti estetici per il benessere in oncologia”, promossa dall’Ospedale-Universitario di Alessandria, in collaborazione con Enaip Piemonte, Scuola Italiana di Estetica Professionale (Sidep), FNP Alessandria, Associazione Italiana Donne Medico e BIOS – Associazione donne operate al seno.
Il progetto prevede un ciclo di incontri dedicati alle pazienti oncologiche- dopo l’appuntamento iniziale di lunedì scorso, 20 aprile, le donne interessate sono attese lunedì 27 aprile, lunedì 4 e lunedì 11 maggio, dalle 9 alle 14, presso l’ex-hub vaccinale al piano terra dell’Ospedale Civile Santi Antonio e Biagio.

Gli appuntamenti sono pensati come spazi d’ascolto dedicati alle pazienti, in cui professioniste qualificate saranno a loro disposizione per offrire consulenze e consigli mirati al benessere psicofisico delle persone in trattamento oncologico, con particolare focus sulla gestione degli effetti collaterali delle terapie e al recupero dell’immagine corporea.
L’iniziativa si inserisce in un approccio sempre più integrato alla cura, che considera la persona nella sua globalità e riconosce l’importanza del benessere emotivo e relazionale accanto a quello clinico. In questo senso, i trattamenti estetici rappresentano uno strumento utile per migliorare la qualità della vita, sostenere l’autostima e accompagnare i pazienti nel loro percorso di cura.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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