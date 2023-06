Sabato 17 e domenica 18 giugno torna l’Open Day nelle fattorie didattiche di Agriturist. Per il secondo anno consecutivo, alcune strutture apriranno le porte a tutti e in particolare alle famiglie e agli insegnanti, per consentire loro di sperimentare i laboratori nel verde e nella natura.

L’Open Day rientra, infatti, nel programma “Scatta il Verde, vieni in campagna” che da oltre 30 anni fa parte delle proposte d’informazione agroalimentare di Agriturist e Confagricoltura Alessandria per le scuole: un modo concreto per avvicinare i bambini alla cura dell’ambiente e ai temi della sostenibilità.

Per partecipare all’Open Day è sufficiente collegarsi al sito internet www.agrituristmonferrato.com, anche attraverso il QRcode riportato sui manifesti affissi in tutti i centri zona, scegliere una delle strutture aderenti, verificare gli orari e prenotare. Le visite e le attività di sabato 17 e domenica 18 sono gratuite.

Tra le tante proposte ci sono le passeggiate nel bosco e tra i filari delle vigne, il laboratorio del gelato e dei dolci, la preparazione del sale aromatico, il primo approccio con gli animali della fattoria e tanto altro. Nelle aziende vitivinicole, per i maggiorenni, ci sarà anche la possibilità di degustare i vini.

Le parole

Spiega Franco Priarone, presidente Agriturist Alessandria: “L’obiettivo della manifestazione è quello di far conoscere ai bambini, agli insegnanti e al mondo della scuola le opportunità offerte dalle fattorie didattiche, per avvicinare i più piccoli alla sostenibilità, al rispetto della natura e dell’agricoltura, affinché acquisiscano consapevolezza del percorso che porta il cibo dal campo alla tavola e delle caratteristiche delle produzioni del nostro territorio”.

Cristina Bagnasco, direttore Confagricoltura Alessandria, aggiunge: “Il programma ‘Scatta il Verde, viene in campagna’ raggiunge ogni anno centinaia di alunni e, con questa iniziativa, abbiamo voluto allargare la platea dei fruitori anche alle famiglie, consentendo a tutti di provare l’esperienza di una giornata di relax e divertimento nella natura”.