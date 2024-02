Carnevale al Cristo domenica 18 febbraio: sfilano 41 Carri e Gruppi, più di 2500 saranno in maschera

Un quartiere in festa che parte alla grande in questo 2024, non solo con la sfilata da record del 18 febbraio, ma anche per le tante iniziative promosse prima e dopo l’evento in un Quartiere che non si ferma più. Un appuntamento molto sentito al ‘Cristo‘, promosso dall’associazione dei commercianti di quartiere con la

partecipazione del Comune e la collaborazione di scuole, parrocchie, associazioni e Radio Gold.

Il programma

ore 14 – ritrovo Carri e Gruppi in Maschera presso il centro Don Bosco. In piazza Ceriana animazione, musica, gonfiabili, mascherine, giochi, dolciumi. La 'Businà' di Gianni Pasino

ore 15 – sfilata in Corso Acqui con arrivo in Piazza Ceriana.

ore 17 – premiazione di carri e gruppi . Premi: 1° posto trofeo Gagliaudo "Sandro Locardi"; 2° Coppa "Luciano Cassulini"; 3° coppa "Paolo Paoli".

Ospiti

Cheerleader Sharks della Gym Lemon di Asti

Gruppo ANIMAeAZIONE di ONSTAGE EVENTS

Banda Musicale “F. Solia” di Cassine

Sbandieratori dell’Associazione Aleramica di Alessandria

Gruppo di “AnimAzione” sul palco di Piazza Ceriana

Gruppo Majorettes “Club Majorettes Torino Centro”

Trampolieri di Milano

Sabato 17 febbraio appuntamento presso il Centro Incontro Cristo promuove la serata “FESTA DELL’AMORE MASCHERATO” – dalle 19,30 si cena e a seguire si balla con il dj Mauro. Prenotazioni al 3 39-3293341